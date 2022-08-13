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Жезус забил первые голы за Арсенал
Дубль в ворота "Лестера"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче второго тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома принимает "Лестер" – 4:2.
Дублем в составе "пушкарей" отличился новоиспеченный форвард хозяев поля Габриэль Жезус. Бразильский нападающий поразил ворота "лисов" на 23-й и 36-й минутах.
Эти два мяча стали для 25-летнего Жезуса дебютными в официальных поединках в футболке команды Микеля Артеты.
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Напомним, этим летом Габриэль переехал в Лондон из "Манчестер Сити".
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