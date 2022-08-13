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Жезус забил первые голы за Арсенал

Англия
(1 голосов)

Дубль в ворота "Лестера"

Жезус забил первые голы за Арсенал

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче второго тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" дома принимает "Лестер" – 4:2.

Дублем в составе "пушкарей" отличился новоиспеченный форвард хозяев поля Габриэль Жезус. Бразильский нападающий поразил ворота "лисов" на 23-й и 36-й минутах.

Эти два мяча стали для 25-летнего Жезуса дебютными в официальных поединках в футболке команды Микеля Артеты.

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Напомним, этим летом Габриэль переехал в Лондон из "Манчестер Сити".

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В статье: Арсенал (Лондон) Габриэль Жезус Лестер Сити
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