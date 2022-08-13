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Астон Вилла - Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов
Миколенко отыграл полный поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках второго тура АПЛ "Эвертон" на выезде проиграл "Астон Вилле". Защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот поединок и провел на поле все 90 минут. За эту игру 23-летний украинец получил
Чемпионат Англии, второй тур. Бирмингем, “Вилла Парк”
Голы: Ингз 31, Буэндиа 86 – Динь 87 (авт.)
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