Астон Вилла - Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов

В рамках второго тура АПЛ "Эвертон" на выезде проиграл "Астон Вилле". Защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот поединок и провел на поле все 90 минут. За эту игру 23-летний украинец получил вторую оценку в команде Фрэнка Лэмпарда за этот матч - 7,1 от портала SofaScore.

Чемпионат Англии, второй тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Эвертон” 2:1

Голы: Ингз 31, Буэндиа 86 – Динь 87 (авт.)