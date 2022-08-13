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Астон Вилла - Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Миколенко отыграл полный поединок

Астон Вилла - Эвертон 2:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках второго тура АПЛ "Эвертон" на выезде проиграл "Астон Вилле". Защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе на этот поединок и провел на поле все 90 минут. За эту игру 23-летний украинец получил вторую оценку в команде Фрэнка Лэмпарда за этот матч - 7,1 от портала SofaScore.

Чемпионат Англии, второй тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Эвертон” 2:1

Голы: Ингз 31, Буэндиа 86 – Динь 87 (авт.)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Эвертон (Ливерпуль)
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