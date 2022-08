АПЛ. Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0. Где дно?

Что можно сказать нового о кризисе “Манчестер Юнайтед”? Где та точка невозврата после которой можно сказать: “все, хуже уже не будет”? В прошлом сезоне “Манчестер Юнайтед” проигрывал 0:5 и 0:4 “Ливерпулю”, 0:4 “Брайтону”, по 1:4 “Манчестер Сити” и “Уотфорду”. Каждое поражение было хуже другого. Но это был кризисный сезон. Сульшер был уволен, Рангник откровенно не справился со своей работой, ряд футболистов первой команды были в посредственной форме больше года.

Но что случилось сейчас? После удачной предсезонки? После назначения тренера с хорошей репутацией? После частичной чистки состава?

Как показала игра первого тура с “Брайтоном”, не все так просто.

Сложно понять в чем дело – это высокомерие, наивность или просто халатность, но кажется, что Эрик тен Хаг совершенно не понимал на что идет. Он переоценил уровень игроков “Манчестер Юнайтед” и недооценил уровень соперников в английской Премьер-лиге.

Нидерландец признал, что его удивил “Брайтон” в первом туре своим вертикальным стилем. И он явно ошибся, поставив Эриксена на позицию “ложной девятки”. Во втором тайме Эриксен играл глубже и “Юнайтед” появились моменты.

Да, Фред и Мактомини провалились в первом туре. Но нельзя было ожидать, что если поставить Эриксена глубоким разыгрывающим во второй игре, это сработает.

Игроки “Брентфорда” знают, как играет Эриксен, они с ним провели вторую половину прошлого сезона. И также игроки “Брентфорда”, а также все команды, игроки и тренеры АПЛ, наверное, за исключением тен Хага, знают, что Де Хеа не годится для начала атак первым пасом. И все знают, что испанский кипер слабо действует на выходах.

“Брентфорд” выполнил домашнюю работу. “Манчестер Юнайтед” – нет.

Первые два гола были забиты после высокого прессинга игроков “Брентфорда”. Сначала после аута МЮ Нергор и Йенсен отобрали мяч у Роналду, Йенсен дал пас на Дасилву, удар получился в угол, но слабым, однако Де Хеа допустил ужасную ошибку, выпустив мяч из рук.

Второй гол – иллюстрация для учебников. Мартинес и де Хеа очень медленно разыгрывают мяч у своих ворот, Эриксен пассивно ждет мяча, а к нему уже мчится Йенсен. Как только Эриксен наконец получил мяч, и начал разворачиваться, игрок “Брентфорда” отобрал мяч и поразил ворота.

Третий гол – тоже домашняя заготовка. Это угловой, и игроки “Брентфорда” прекрасно все исполнили. Подача на дальнюю штангу, Тоуни выиграл борьбу в воздухе, вернул на ближнюю, а там Бен Ми разобрался с маленьким (175 см), но дорогим (57.4 млн евро) центрбеком “Манчестер Юнайтед” Лисандро Мартинесом.

Этого было мало. Нужен был еще один образцовый гол, в этот раз после контратаки. После стандарта МЮ Нергор выбил мяч из своей штрафной на фланг Тоуни, форвард “Брентфорда” в одно касание продлил на Мбемо, который выиграл забег у Шоу. Де Хеа был приклеен к своим воротам – 4:0.

HALF-TIME Brentford 4-0 Man Utd Brentford are cruising after a commanding opening half display #BREMUN pic.twitter.com/GCf5cELHv8

Что же “Манчестер Юнайтед”? “Пари Сен-Жермен” правда хочет подписать Рэшфорда? Френки Де Йонг, возможно, простит долг “Барселоне”. Все смеялись с Роналду, но он давно понял, что в этом клубе оставаться бессмысленно. Санчо вновь был тенью самого себя. Как и Бруну Фернандеш. Магуайр... Психологически это очень слабая команда, и бесконечно прав Рой Кин, каждый раз повторяющий в студии Sky Sports, что у МЮ нет лидеров. Но окажись Кин в раздевалке МЮ в перерыве при счете 0:4, смог бы он пробудить команду? Скорее бы просто махнул рукой.

После ухода Фергюсона “Манчестер Юнайтед” потратил на новых футболистов более одного миллиарда фунтов. И вот результат – МЮ проигрывает “Брентфорду” 0:4. Впервые с 1936 года “Манчестер Юнайтед” проигрывает семь подряд выездных матчей чемпионата. Впервые с 1992 года “Манчестер Юнайтед” проигрывает в двух стартовых турах АПЛ.

Браво “Брентфорду”, команда Томаса Франка сыграла очень хорошо. Но конечно же все после матча будут говорить только о “Юнайтед”.

And we are back underway!



???? 4-0 ????#BrentfordFC | #BREMUN pic.twitter.com/A1GBZ0GxSH