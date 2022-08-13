Арсенал - Лестер 4:2. Обзор матча и видео голов

В рамках второго тура АПЛ лондонский "Арсенал" дома результативно обыграл "Лестер". Главный тренер "пушкарей" Микель Артета не стал менять победный состав после первого тура и выпустил с первих минут тех же игроков. Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 77 минут.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Эмирейтс Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Арсенал" – "Лестер Сити" 4:2

Голы: Жезус (23, 35), Джака (55), Мартинелли (75) – Салиба (53, автогол), Мэддисон (74)