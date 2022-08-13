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Зинченко о победе над Лестером: Мы идем дальше

Англия
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Второй матч подряд в АПЛ в старте и вторая подряд победа

Зинченко о победе над Лестером: Мы идем дальше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал победу над "Лестером" в рамках второго тура чемпионата Англии.

"Мы идем дальше. Канониры", - написал украинец в инстаграмме.

Главный тренер "пушкарей" Микель Артета выпустил Александра на поле с первых минут. В итоге Зинченко отыграл 77 минут, после чего был заменен Кираном Тирни.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Лестер Сити
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