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Зинченко о победе над Лестером: Мы идем дальше
Второй матч подряд в АПЛ в старте и вторая подряд победа
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал
"Мы идем дальше. Канониры", - написал украинец в инстаграмме.
Главный тренер "пушкарей" Микель Артета выпустил Александра на поле с первых минут. В итоге Зинченко отыграл 77 минут, после чего был заменен Кираном Тирни.
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