Зинченко о победе над Лестером: Мы идем дальше

Левый защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал победу над "Лестером" в рамках второго тура чемпионата Англии.

"Мы идем дальше. Канониры", - написал украинец в инстаграмме.

Главный тренер "пушкарей" Микель Артета выпустил Александра на поле с первых минут. В итоге Зинченко отыграл 77 минут, после чего был заменен Кираном Тирни.