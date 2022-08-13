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Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

Англия
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"МЮ" последний в таблице АПЛ

Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках второго тура АПЛ "Ман Юнайтед" на выезде разгромно проиграл "Брентфорду" . Команда Эрика тен Хага проигравала уже 0:4 к 35-й минуте встречи. Таким образом, на данный момент "красные дьяволы" занимают последнее место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии, второй тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Манчестер Юнайтед” 4:0

Голы: Дасилва 10, Йенсен 18, Ми 30, Мбемо 35

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В статье: Брентфорд Манчестер Юнайтед
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