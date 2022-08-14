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Официально: новичок АПЛ подписал экс-игрока Зари
Нигерийский нападающий снова будет играть в АПЛ
"Ноттингем Форест" объявил о подписании Эммануэля Денниса Бонавентуре. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Бывший нападающий "Зари" подписал соглашение с новичком АПЛ на четыре года. За нигерийца "Ноттингем Форест" отдал около 20 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне в составе "Уотфорда" Деннис сыграл 35 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач.
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Источник:Ноттингем Форест
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