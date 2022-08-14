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Манчестер Юнайтед повторил антирекорд по выездным поражениям подряд, который держался 86 лет
Смогут ли его перебить?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Красные дьяволы" в последний раз так много уступали подряд на выезде еще в далеком 1936 году. Тогда серия достигла 10 поражений подряд.
Отметим, что последний раз "манкунинацы" зарабатывали очки в гостях 20 февраля этого года. Тогда подопечные Рангника победили "Лидс" на "Элланд Роуд" со счетом 4:2 в 26 туре предыдущего розыгрыша АПЛ. После этого МЮ уступил "Манчестер Сити" (1:4), "Эвертону" (0:1), "Ливерпулю" (0:4), "Арсеналу" (1:3), "Брайтону" (0:4), "Кристал Пэлас" (0:1) и, собственно, "Брентфорду" (0:4).
Также вспомним, что в октябре 2021 года красные дьяволы установили рекорд АПЛ, не проиграв 29 выездных матчей чемпионата подряд.
Следующий поединок в гостях "Манчестер Юнайтед" проведет против "Саутгемптона" 27 августа.
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