МЮ впервые за 30 лет начал сезон АПЛ с двух поражений. Тогда команда получила титул чемпиона

Поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брентфорда" стало вторым из двух матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Для команды такое случается не в первый раз: в сезоне 1992/1993 гг. "манкунианцы" тоже стартовали с двух проигрышей. Правда, в итоге подопечные тогда еще Сера Алекса Фергюсона завоевали титул чемпиона с отрывом в 10 очков.

Отметим, что именно в сезоне 1992/1993 годов был разыгран первый трофей чемпиона АПЛ – в том году был переформатирован Высший дивизион Англии.

Однако на данный момент "манкунианцы" замыкают турнирную таблицу первенства. В их активе, соответственно, нет ни одного очка, а разница забитых-пропущенных составляет пять голов (1:6). Следующий поединок подопечные тен Хага сыграют в следующий понедельник против "Ливерпуля".