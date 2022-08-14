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МЮ впервые за 30 лет начал сезон АПЛ с двух поражений. Тогда команда получила титул чемпиона
История может повториться?
Getty Images/Global Images Ukraine
Поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брентфорда" стало вторым из двух матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Для команды такое случается не в первый раз: в сезоне 1992/1993 гг. "манкунианцы" тоже стартовали с двух проигрышей. Правда, в итоге подопечные тогда еще Сера Алекса Фергюсона завоевали титул чемпиона с отрывом в 10 очков.
Отметим, что именно в сезоне 1992/1993 годов был разыгран первый трофей чемпиона АПЛ – в том году был переформатирован Высший дивизион Англии.
Однако на данный момент "манкунианцы" замыкают турнирную таблицу первенства. В их активе, соответственно, нет ни одного очка, а разница забитых-пропущенных составляет пять голов (1:6). Следующий поединок подопечные тен Хага сыграют в следующий понедельник против "Ливерпуля".
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