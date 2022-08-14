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Челси - Тоттенхэм: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Англия
(1 голосов)

Лондонскому дерби посвящается

Челси - Тоттенхэм: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 августа, на "Стэмфорд Бридж" пройдет центральный матч 2-го тура АПЛ 2022/23 – "Челси" будет принимать "Тоттенхэм". Перед этим лондонским дерби мы предлагаем вам освежить в памяти выступавших за эти команды игроков.

В тесте 20 футболистов на прохождение квиза у вас будет четыре минуты. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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