АПЛ. Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0. Большой праздник на Сити Граунд

“Ноттингем Форест” был мало похож на команду Премьер-лиги в первом туре. В межсезонье в экс-клубе Чемпионшипа произошла серьезная кадровая встряска. Все футболисты, выступавшие на “Сити Граунд” на правах аренды, покинули клуб, им взамен, и не только, было куплено полтора десятка футболистов из Бундеслиги, Лиги 1, Чемпионшипа и АПЛ. Конечно, для появления сыгранности и игрового ритма нужно время.

Но когда есть такой фактор как великолепная поддержка трибун, футбольные проблемы решаются легче. Редко, где можно услышать такой рев, как на трибунах большого клуба, вернувшегося в элиту после многих лет отсутствия. “Сити Граунд” ждал Премьер-лигу 23 года и сегодня он был великолепен.

An unbelievable atmosphere at The City Ground ???????? pic.twitter.com/x4LI2DJotx

Но “Форрест” победил не только благодаря своим трибунам. Команда Стива Купера действовала бодро, энергично, но во многом взять три очка ей помогла удача. Как минимум на один гол “Вест Хэм” наиграл. Трижды “хаммерс” отправляли мяч в каркас ворот, а на 65-й минуте Деклан Райс не реализовал пенальти за игру Маккенны в своей штрафной. Удар капитана “Вест Хэма” в красивом прыжке взял арендованный у “Манчестер Юнайтед” кипер Дин Хендерсон.

Повезло “Ноттингем Форест” и с забитым голом. За несколько минут до мяча Авонийи свой гол забил “Вест Хэм” (Бенрахма), но взятие ворот было справедливо отменено рефери из фола Антонио на Мангаля. А затем хозяева провели атаку через правый фланг, Джесси Лингард дал пас в штрафную на ход Авонийи и к форварду “Форест” мяч попал рикошетом от защитника “Вест Хэма” Джонсона. Сам Авонийи толком сориентироваться не успел, но от него мяч влетел в ворота.

25-летний нападающий был подписан “Ливерпулем” еще в 2015 году, но все последующие шесть сезонов он провел в арендах в бельгийский, нидерландских и немецких клубах, пока в прошлом году “Унион” не выкупил его за 7.5 млн евро. “Форрест” потратил на возвращению Авонийи в Англию 20 млн и уже во втором туре нигериец забил свой долгожданный первый гол в АПЛ.

What a moment for @NFFC ????



That's their first #PL goal at The City Ground since 1999 ????#NFOWHU pic.twitter.com/uEPmgojfqQ