Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря получит свой процент за переход Денниса Бонавентуре в Ноттингем Форест
Сейчас деньги будут очень важны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Луганская "Заря" продолжает получать прибыль от сотрудничества с нападающим Деннисом Бонавентуре.
Согласно механизмам солидарности ФИФА "Заря" заработает примерно 75 тысяч евро с трансфера нигерийца в "Ноттингем Форрест". Об этом сообщает Sport.ua.
Переход официально состоялся сегодня, а его общая сумма без учета бонусов составила 14,8 млн евро.
Напомним, что для Бонавентуры "Заря" стала первым европейским клубом. В составе луганцев он провел один сезон 2016/2017 годов, записав в свой актив шесть голов и один ассист в 26 матчах. Летом 2017-го его контракт выкупил Брюгге за 1,4 млн евро.
Популярное сейчас
- Снова сбили вертолет. Генштаб ВСУ опубликовал потери россиян за 13 августа
- Официально: новичок АПЛ подписал экс-игрока Зари
- Катастрофа МЮ, первая осечка Барселоны, вдохновленный ПСЖ. Главные новости за 13 августа
- Демарш Роналду – самое нелепое событие лета. Португалец косплеит Бейла и бросает тень на собственное наследие
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО