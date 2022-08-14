Заря получит свой процент за переход Денниса Бонавентуре в Ноттингем Форест

Луганская "Заря" продолжает получать прибыль от сотрудничества с нападающим Деннисом Бонавентуре.

Согласно механизмам солидарности ФИФА "Заря" заработает примерно 75 тысяч евро с трансфера нигерийца в "Ноттингем Форрест". Об этом сообщает Sport.ua.

Переход официально состоялся сегодня, а его общая сумма без учета бонусов составила 14,8 млн евро.

Напомним, что для Бонавентуры "Заря" стала первым европейским клубом. В составе луганцев он провел один сезон 2016/2017 годов, записав в свой актив шесть голов и один ассист в 26 матчах. Летом 2017-го его контракт выкупил Брюгге за 1,4 млн евро.