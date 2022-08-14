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"Самая сложная работа в мире", - Гвардиола вступился за Холанда после того, как тот совершил две передачи за весь матч
Тренер поддержал своего подопечного
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в матче 2-го тура АПЛ с "Борнмутом" (4:0) за весь поединок лишь 8 раз коснулся мяча. При этом он сделал две передачи.
Первая – голевой пас на Илкая Гюндогана на 19-й минуте. Вторая – во время розыгрыша мяча в центре поля в начале второго тайма.
В то же время главный тренер клуба Пеп Гвардиола встал на защиту игрока:
"Играть центрфорварда против защиты из трех центральных полузащитников и трех центральных защитников - самая сложная работа в мире.
Таких ситуаций будет еще много, но все это вопрос времени. Учитывая качество этого игрока, мы будем находить его передачами", – сказал Гвардиола.
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