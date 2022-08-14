"Самая сложная работа в мире", - Гвардиола вступился за Холанда после того, как тот совершил две передачи за весь матч

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в матче 2-го тура АПЛ с "Борнмутом" (4:0) за весь поединок лишь 8 раз коснулся мяча. При этом он сделал две передачи.

Первая – голевой пас на Илкая Гюндогана на 19-й минуте. Вторая – во время розыгрыша мяча в центре поля в начале второго тайма.

В то же время главный тренер клуба Пеп Гвардиола встал на защиту игрока: