Стало известно, кто будет капитаном Манчестер Сити после ухода Фернандиньо

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган стал новым капитаном "Манчестер Сити" после ухода Фернандиньо. Об этом стало известно после голосования игроков.

На вчерашнюю игру 2-го тура АПЛ против "Борнмута" (4:0) именно он вышел с капитанской повязкой. Как известно, до ухода Фернандиньо из клуба Гюндоган был вице-капитаном.

Теперь на эту позицию выбран полузащитник Кевин де Брюйне. В аналогичном голосовании перед прошлым сезоном бельгиец занял четвертое место.