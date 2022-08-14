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Стало известно, кто будет капитаном Манчестер Сити после ухода Фернандиньо
Бразильца заменит немец
Фото: twitter.com/ManCity
Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган стал новым капитаном "Манчестер Сити" после ухода Фернандиньо. Об этом стало известно после голосования игроков.
На вчерашнюю игру 2-го тура АПЛ против "Борнмута" (4:0) именно он вышел с капитанской повязкой. Как известно, до ухода Фернандиньо из клуба Гюндоган был вице-капитаном.
Теперь на эту позицию выбран полузащитник Кевин де Брюйне. В аналогичном голосовании перед прошлым сезоном бельгиец занял четвертое место.
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Источник:The Telegraph
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