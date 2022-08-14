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Стало известно, кто будет капитаном Манчестер Сити после ухода Фернандиньо

Англия
(1 голосов)

Бразильца заменит немец

Стало известно, кто будет капитаном Манчестер Сити после ухода Фернандиньо

Фото: twitter.com/ManCity

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Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган стал новым капитаном "Манчестер Сити" после ухода Фернандиньо. Об этом стало известно после голосования игроков.

На вчерашнюю игру 2-го тура АПЛ против "Борнмута" (4:0) именно он вышел с капитанской повязкой. Как известно, до ухода Фернандиньо из клуба Гюндоган был вице-капитаном.

Теперь на эту позицию выбран полузащитник Кевин де Брюйне. В аналогичном голосовании перед прошлым сезоном бельгиец занял четвертое место.

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В статье: Фернандиньо Илкай Гюндоган Манчестер Сити
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Источник:
The Telegraph

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