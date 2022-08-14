Ноттингем Форест близок к трансферу полузащитника Лиона

Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар близок к трансферу в "Ноттингем Форест." Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Известно, что английский и французский клубы ведут переговоры по переходу 24-летнего игрока уже длительное время. Француз выступает на позиции центрального полузащитника, а также иногда играет атакующего хавбека.