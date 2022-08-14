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Ноттингем Форест близок к трансферу полузащитника Лиона

Англия
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Малиновский больше не нужен?

Ноттингем Форест близок к трансферу полузащитника Лиона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар близок к трансферу в "Ноттингем Форест." Об этом сообщил журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Известно, что английский и французский клубы ведут переговоры по переходу 24-летнего игрока уже длительное время. Француз выступает на позиции центрального полузащитника, а также иногда играет атакующего хавбека.

Ранее сообщалось, что "Ноттингем Форест" предложил "Аталанте" 15 миллионов евро за Руслана Малиновского, играющего на такой же позиции, но "бергамаски" не согласились отпустить украинца.

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В статье: Уссем Ауа Ноттингем Форест (Ноттингем)
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