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ВИДЕО, как голкипер команды Чемпионшипа забил гол на последних минутах матча и вырвал ничью

Англия
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А по ходу встречи его команда уступала два мяча

ВИДЕО, как голкипер команды Чемпионшипа забил гол на последних минутах матча и вырвал ничью

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках третьего тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" принимал "Куинз Парк Рейнджерс" на своем поле.

Хозяева еще до перерыва установили комфортное преимущество в два мяча и пытались его сохранить до финального свистка, правда КПР не сдавался до конца.

Сначала, на 87-й минуте, Шер отквитал один гол, а в компенсированное ко второму тайма время отличился еще и голкипер гостей Сени Дьенг. Он подключился к подаче от углового флажка и во второй фазе атаки смог головой сравнять счет.

Интересно, что это второй гол в карьере 27-летнего голкипера. Ранее он отмечался еще во время своих выступлений в полупрофессиональной английской команды "Вайтхок" в сезоне 17/18.

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В статье: Чемпионшип Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) Сандерленд
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