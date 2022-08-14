Ноттингем Форест договорился о покупке полузащитника Аталанты. Он станет уже 15-м новичком клуба

"Ноттингем Форест" достиг соглашения с бергамской "Аталантой" о покупке полузащитника. Однако, этим игроком является не украинец Руслан Малиновский, как сообщалось ранее , а швейцарец Ремо Фройлер.

По информации The Athletic, 30-летний хавбек обойдется "Форесту" в 9 миллионов евро. Как сообщает медиа, Фройлер прошел медобследование и согласовал условия личного контракта в прошлый четверг. Также сообщается, что игрока представят в ближайшие дни.

Этот трансфер станет уже пятнадцатым для новичка АПЛ "Ноттингема". Общая сумма, потраченная клубом за лето на игроков, перевалила уже за 100 миллионов фунтов.