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Тен Хаг отменил выходной в игроков МЮ и назначил дополнительную тренировку
Разбор "полетов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг очень раздражен вчерашним
Поэтому коуч "красных дьяволов" отменил выходной день своих подопечных и назначил дополнительную тренировку для полного анализа негативных результатов и игровой формы футболистов.
Напомним, после двух туров чемпионата Англии "Ман Юнайтед" имеет ноль очков и занимает последнее место (!) в турнирной таблице национального первенства.
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