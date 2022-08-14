Тен Хаг отменил выходной в игроков МЮ и назначил дополнительную тренировку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг очень раздражен вчерашним разгромным поражением своей команды от "Брентфорда" в рамках 2-го тура АПЛ.

Поэтому коуч "красных дьяволов" отменил выходной день своих подопечных и назначил дополнительную тренировку для полного анализа негативных результатов и игровой формы футболистов.

Напомним, после двух туров чемпионата Англии "Ман Юнайтед" имеет ноль очков и занимает последнее место (!) в турнирной таблице национального первенства.