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Тен Хаг отменил выходной в игроков МЮ и назначил дополнительную тренировку

Англия
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Разбор "полетов"

Тен Хаг отменил выходной в игроков МЮ и назначил дополнительную тренировку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг очень раздражен вчерашним разгромным поражением своей команды от "Брентфорда" в рамках 2-го тура АПЛ.

Поэтому коуч "красных дьяволов" отменил выходной день своих подопечных и назначил дополнительную тренировку для полного анализа негативных результатов и игровой формы футболистов.

Напомним, после двух туров чемпионата Англии "Ман Юнайтед" имеет ноль очков и занимает последнее место (!) в турнирной таблице национального первенства.

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В статье: Брентфорд Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Daily Mail

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