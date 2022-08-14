АПЛ. Челси - Тоттенхэм 2:2. Лондонская бойня

За 30 лет Премьер-лиги “Тоттенхэм” выиграл всего один матч на “Стэмфорд Бридж”. Казалось, что традиция неудач “шпор” на стадионе “Челси” будет продолжена жарким августовским вечером нового сезона, но гол Кейна на 90+6 минуте лишил хозяев трех очков. Учитывая, как развивались события по ходу матча, эта ничья для “Тоттенхэма” сродни победы.

Прошлой зимой после серии из трех поражений подряд “Челси” главный тренер “Тоттенхэма” Антонио Конте говорил об огромной пропасти между командами. Изменилось ли что-то полгода? Это была главная интрига противостояния.

Болельщики “Челси” встретили консорциум новых владельцев клуба во главе с Тоддом Боули красивым баннером на одной из трибун, а команда поприветствовала американцев очень сильной игрой в первом тайме. После неплохого десятиминутного отрезка “шпор”, инициативу перехватила команда Томаса Тухеля.

Как ей удалось? Первое – это прессинг. Отпустив обратно в “Интер” малоподвижного Лукаку “Челси” сделал большую услугу, поскольку трио Маунт - Стерлинг - Хавертц не давало расслабиться игрокам “шпор” на своей половине ни на минуту. Фактически команда Антонио Конте была заперта на своей половине, получив обратно мяч гости теряли его спустя два паса.

Второе – это Канте. Прошлый сезон лучшего игрока АПЛ-2017 получился невыразительным из-за многочисленных травм. Сегодня Канте был на высоте и паре с Жоржиньо французский центрхав полностью “съел” полузащиту “шпор”.

Третье – это асимметричность. Появление Лофтуса-Чика на правом фланге защиты удивило многих, но в этом была особая задумка. Мощный воспитанник “Сити” выигрывал индивидуальные дуэли у своего визави Сессеньона и позволял Рису Джеймсу персонально играть против Сона. Связка Кейн - Сон была нарушена, и остроты у гостей не было. “Челси” перекрыл левый фланг “шпор”, а справа у гостей действовал технически ограниченный Эмерсон Роял. Экс-игрок “Барселоны” получил свободу, но вновь продемонстрировал свою бесполезность в атаке.

Единственный гол “Челси” забил после углового. Подача Кукурельи, никто не накрыл Кулибали и центрбек “синих” красиво пробил с лету.

Во втором тайме “Тоттенхэму” удалось немного выровнять игру. Гости отказались от игры низом и перешли на лонгболлы, условжив задачу защитникам “Челси”. После одной из таких передач на ворот Менди вышел Кейна, но удар у бомбардира “шпор” в этом эпизоде не получился.

Ранее свой второй мяч мог забивать “Челси”, но Стерлинг ударил выше ворот с трех метров.

Конте пошел на риск, выпустив Ришарлисона вместо Сессеньона. “Шпоры” играли то ли 4-2-4, то ли 4-4-2. И в итоге отыгрались не без скандала. Бентанкур жестко отобрал мяч у Хавертца и разогнал атаку своей команды, которая завершилась точным ударом в угол Хейбьерга. После гола датчанина впервые друг на друга налетели Конте и Тухель. Тренер “Челси” возмущался фолом, менеджер “Тоттенхэма” бурно праздновал гол у него под носом.

Риск “Тоттенхэма” сработал, но он же стоил команде Антонио Конте и пропущенного гола. Хавертц простил “шпор” ударив мимо после прострела Джеймса, но затем фулбек “Челси” забил сам. “Тоттенхэм” потерял мяч на своей половине поля, был дезорганизован и Джеймс успел воспользоваться свободной зоной на своем фланге после паса Стерлинга.

“Тоттенхэм” не удавалось организовать качественное давление и Тухель начал проводить такие замены, какие проводят тренеры, уверенные в победе своих команд. Но “шпоры” не сдались. Подача с углового Перишича, и Кейн, защищенный в коробочке своими же одноклубниками, поразил ворота Менди. 2:2!

После финального свистка Томас Тухель, как школьник, устроил цирк из рукопожатия, не отпустив руку Конте. Возникла суматоха и два тренера получили по удалению.

Тренерская потасовка, качественный футбол, драма перед финальным свистком. Премьер-лига по-настоящему вернулась.

Чемпионат Англии, второй тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Тоттенхэм” 2:2

Голы: Кулибали 19, Джеймс 77 – Хейбьерг 58, Кейн 90+6

“Челси”: Менди – Джеймс, Силва, Кулибали – Лофтус-Чик, Канте (Галлахер 85), Жоржиньо (Аспиликуэта 73), Кукурелья – Маунт, Хавертц (Броя 90), Стерлинг (Пулишич 85)

“Тоттенхэм”: Льорис – Дэвис, Дайер, Ромеро – Сессеньон (Ришарлисон 57), Хейбьерг, Бентанкур (Биссума 80), Эмерсон (Моура 82) – Сон (Перишич 80), Кейн, Кулусевски

Предупреждения: Джеймс 41, Менди 62, Хавертц 86