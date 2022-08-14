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Источник: Манчестер Юнайтед может разорвать контракт с Роналду, если не увидит изменения в отношении игрока

Англия
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Вчера клуб проиграл Брентфорду со счетом 0:4

Источник: Манчестер Юнайтед может разорвать контракт с Роналду, если не увидит изменения в отношении игрока

Фото: Infobae

UA-Футбол
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Вчера "Манчестер Юнайтед" проиграл лондонскому "Брентфорду" на выезде со счетом 0:4. В первом же туре АПЛ клуб также потерпел поражение – от "Брайтона" дома со счетом 1:2.

Как сообщает издание Sky Sports, менеджмент клуба чрезвычайно разочарован в главной звезде клуба – португальце Криштиану Роналду. Более того, он пригрозил игроку разрывом контракта, если не увидит изменения в отношении нападающего к делу.

Нападающий пока не смог забить ни одного гола за "Манчестер" в новом сезоне. В прошлом же году Криштиану смог наколотить 18 голов и 3 ассиста в 30 играх чемпионата.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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