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Источник: Манчестер Юнайтед может разорвать контракт с Роналду, если не увидит изменения в отношении игрока
Вчера клуб проиграл Брентфорду со счетом 0:4
Фото: Infobae
Вчера "Манчестер Юнайтед" проиграл лондонскому "Брентфорду" на выезде со счетом 0:4. В первом же туре АПЛ клуб также потерпел поражение – от "Брайтона" дома со счетом 1:2.
Как сообщает издание Sky Sports, менеджмент клуба чрезвычайно разочарован в главной звезде клуба – португальце Криштиану Роналду. Более того, он пригрозил игроку разрывом контракта, если не увидит изменения в отношении нападающего к делу.
We understand Manchester United want to see a change in Cristiano Ronaldo's attitude or they may have to consider terminating his contract. ???????? #MUFC pic.twitter.com/ydLgPSRaQn— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 14, 2022
Нападающий пока не смог забить ни одного гола за "Манчестер" в новом сезоне. В прошлом же году Криштиану смог наколотить 18 голов и 3 ассиста в 30 играх чемпионата.
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