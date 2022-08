Источник: Манчестер Юнайтед может разорвать контракт с Роналду, если не увидит изменения в отношении игрока

Вчера "Манчестер Юнайтед" проиграл лондонскому "Брентфорду" на выезде со счетом 0:4. В первом же туре АПЛ клуб также потерпел поражение – от "Брайтона" дома со счетом 1:2.

Как сообщает издание Sky Sports, менеджмент клуба чрезвычайно разочарован в главной звезде клуба – португальце Криштиану Роналду. Более того, он пригрозил игроку разрывом контракта, если не увидит изменения в отношении нападающего к делу.

