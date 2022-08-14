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Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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"Молотобойцы" терпят выездное поражение

Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0. Обзор матча и видео гола

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 2-го туру чемпионата Англии новичок первенства "Ноттингем Форест" дома минимально обыграл "Вест Хэм". "Красно-белые" поразили ворота "молотобойцев" в самой концовке первого тайма.

Чемпионат Англии, второй тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Вест Хэм” 1:0

Гол: Авонийи 45+2

На 65-й минуте Райс не реализовал пенальти (вратарь)

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Ноттингем Форест (Ноттингем)
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