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Ноттингем Форест - Вест Хэм 1:0. Обзор матча и видео гола
"Молотобойцы" терпят выездное поражение
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 2-го туру чемпионата Англии новичок первенства "Ноттингем Форест" дома минимально обыграл "Вест Хэм". "Красно-белые" поразили ворота "молотобойцев" в самой концовке первого тайма.
Чемпионат Англии, второй тур. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”
Гол: Авонийи 45+2
На 65-й минуте Райс не реализовал пенальти (вратарь)
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