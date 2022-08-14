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Конте и Тухель подрались после окончания матча Челси и Тоттенхэма. Видео

Англия
(1 голосов)

Коучей пришлось немедленно разнимать

Конте и Тухель подрались после окончания матча Челси и Тоттенхэма. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Закончился матч второго тура АПЛ между лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом". Команды сыграли со счетом 2:2. Голы забили: Калиду Кулибали и Рис Джеймс за "Челси", и Пьер-Эмиль Хёйберг и Харри Кейн за "Тоттенхэм".

Последний гол (Кейна) был забит в добавленное время, на 90+6 минуте. По окончании матча главный тренер "Челси" Томас Тухель во время рукопожатия схватил коуча "Тоттенхэма" Антонио Конте, и между ними началась драка.

Примечательно, что это была уже вторая драка между тренерами в этом матче. Ранее, после гола Хёйберга, они также толкались у подтрибунного помещения.

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В статье: Антонио Конте Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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clipper (Одесса)
14.08.2022 в 21:05
Болел за шпор, но справедливости ради в ихних 2 голах, мягко говоря, судейство было никаким, очень грустно для АПЛ
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