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Конте и Тухель подрались после окончания матча Челси и Тоттенхэма. Видео
Коучей пришлось немедленно разнимать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Закончился матч второго тура АПЛ между лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом". Команды сыграли со счетом 2:2. Голы забили: Калиду Кулибали и Рис Джеймс за "Челси", и Пьер-Эмиль Хёйберг и Харри Кейн за "Тоттенхэм".
TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! ???????? pic.twitter.com/XhWuOU4fwD— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022
Последний гол (Кейна) был забит в добавленное время, на 90+6 минуте. По окончании матча главный тренер "Челси" Томас Тухель во время рукопожатия схватил коуча "Тоттенхэма" Антонио Конте, и между ними началась драка.
Примечательно, что это была уже вторая драка между тренерами в этом матче. Ранее, после гола Хёйберга, они также толкались у подтрибунного помещения.
The heated argument between Tuchel & Contepic.twitter.com/mkp3lGcVwV— Troll Sports (@TroIISports) August 14, 2022
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