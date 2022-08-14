Конте и Тухель подрались после окончания матча Челси и Тоттенхэма. Видео

Закончился матч второго тура АПЛ между лондонскими "Челси" и "Тоттенхэмом". Команды сыграли со счетом 2:2. Голы забили: Калиду Кулибали и Рис Джеймс за "Челси", и Пьер-Эмиль Хёйберг и Харри Кейн за "Тоттенхэм".

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! ???????? pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

Последний гол (Кейна) был забит в добавленное время, на 90+6 минуте. По окончании матча главный тренер "Челси" Томас Тухель во время рукопожатия схватил коуча "Тоттенхэма" Антонио Конте, и между ними началась драка.

Примечательно, что это была уже вторая драка между тренерами в этом матче. Ранее, после гола Хёйберга, они также толкались у подтрибунного помещения.