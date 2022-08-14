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Огненная битва Тухеля и Конте. Видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм 2:2
Драма на поле, драма после финального свистка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэму" всегда тяжело давались матчи против "Челси", однако на старте сезона казалось, что "шпоры" готовы лучше своего соперника. Однако это не помешало "синим" дважды вести по ходу игры, а "шпоры" смогли уйти от поражения только в компенсированное арбитром время. Но гораздо больше будут обсуждать не саму игру, а стычку между обоими тренерами: Томас Тухель и Антонио Конте сразу после финального свистка
Чемпионат Англии, второй тур. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" – "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Кулибали 19, Джеймс 77 – Хейбьерг 58, Кейн 90+6
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