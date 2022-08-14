  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Огненная битва Тухеля и Конте. Видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм 2:2
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Огненная битва Тухеля и Конте. Видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм 2:2

Англия
(1 голосов)

Драма на поле, драма после финального свистка

Огненная битва Тухеля и Конте. Видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм 2:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэму" всегда тяжело давались матчи против "Челси", однако на старте сезона казалось, что "шпоры" готовы лучше своего соперника. Однако это не помешало "синим" дважды вести по ходу игры, а "шпоры" смогли уйти от поражения только в компенсированное арбитром время. Но гораздо больше будут обсуждать не саму игру, а стычку между обоими тренерами: Томас Тухель и Антонио Конте сразу после финального свистка не на шутку завелись, устроив потасовку прямо на поле.

Чемпионат Англии, второй тур. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" – "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Кулибали 19, Джеймс 77 – Хейбьерг 58, Кейн 90+6

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде