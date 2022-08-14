Огненная битва Тухеля и Конте. Видео голов и обзор матча Челси - Тоттенхэм 2:2

"Тоттенхэму" всегда тяжело давались матчи против "Челси", однако на старте сезона казалось, что "шпоры" готовы лучше своего соперника. Однако это не помешало "синим" дважды вести по ходу игры, а "шпоры" смогли уйти от поражения только в компенсированное арбитром время. Но гораздо больше будут обсуждать не саму игру, а стычку между обоими тренерами: Томас Тухель и Антонио Конте сразу после финального свистка не на шутку завелись , устроив потасовку прямо на поле.

Чемпионат Англии, второй тур. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Кулибали 19, Джеймс 77 – Хейбьерг 58, Кейн 90+6