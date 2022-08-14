Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: одноклубник Малиновского Ремо Фройлер перешел в Ноттингем Форест
Ранее клуб интересовался именно Русланом
Фото: Transfermarkt
"Ноттингем Форест" официально объявил о приобретении швейцарского полузащитника бергамской "Аталанты" Ремо Фройлера. Ранее сообщалось о том, что за игрока заплатили около 9 миллионов евро.
Также ранее поступала информация о том, что "Ноттингем" интересуется партнером Фройлера по по полузащите "Аталанты" Русланом Малиновским.
Ремо стал уже пятнадцатым новичком английского клуба в летнее трансферное окно. "Ноттингем", таким образом, потратил на игроков уже более ста миллионов евро.
Популярное сейчас
- Конте и Тухель подрались после окончания матча Челси и Тоттенхэма. Видео
- 14-я зарплата в команде. Стало известно, сколько зарабатывает Виталий Миколенко в Эвертоне
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Миколенко получил вторую оценку в Эвертоне за игру с Астон Виллой
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО