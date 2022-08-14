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Официально: одноклубник Малиновского Ремо Фройлер перешел в Ноттингем Форест

Англия
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Ранее клуб интересовался именно Русланом

Официально: одноклубник Малиновского Ремо Фройлер перешел в Ноттингем Форест

Фото: Transfermarkt

UA-Футбол
Новина українською

"Ноттингем Форест" официально объявил о приобретении швейцарского полузащитника бергамской "Аталанты" Ремо Фройлера. Ранее сообщалось о том, что за игрока заплатили около 9 миллионов евро.

Также ранее поступала информация о том, что "Ноттингем" интересуется партнером Фройлера по по полузащите "Аталанты" Русланом Малиновским. Однако, бергамский клуб отклонил предложение "Фореста" в размере 15 миллионов евро.

Ремо стал уже пятнадцатым новичком английского клуба в летнее трансферное окно. "Ноттингем", таким образом, потратил на игроков уже более ста миллионов евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Ремо Фройлер Ноттингем Форест (Ноттингем)
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