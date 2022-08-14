Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель о стычке с Конте: У него было другое мнение. Это все было не нужно
Коуч "пенсионеров" подвел итоги ничьи со "шпорами"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал инцидент с Антонио Конте, произошедший после
"Я думал, что при рукопожатии вы смотрите друг другу в глаза. У него было другое мнение. Это все было не нужно, но многие вещи были также не нужны.
Был явный фол в момент с Каем Хаверцом, а ситуация продолжается и продолжается. Ришарлисон был в офсайде. И как можно дергать за волосы на футбольном поле?
Мы доминировали 90 минут. Мы были опасны, были голодны, это было топовое выступление. Мне жаль всех моих игроков, что мы не получили тот результат, которого заслужили", - заявил немецкий коуч.
Популярное сейчас
- Конте и Тухель подрались после окончания матча Челси и Тоттенхэма. Видео
- Аталанта отклонила предложение в 15 млн за Малиновского и просит большую сумму
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Злой Зинченко. ВИДЕО негативной реакции Александра после пропущенного гола в матче против Лестера
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО