Тухель о стычке с Конте: У него было другое мнение. Это все было не нужно

Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал инцидент с Антонио Конте, произошедший после поединка второго тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Я думал, что при рукопожатии вы смотрите друг другу в глаза. У него было другое мнение. Это все было не нужно, но многие вещи были также не нужны.

‎Был явный фол в момент с Каем Хаверцом, а ситуация продолжается и продолжается. Ришарлисон был в офсайде. И как можно дергать за волосы на футбольном поле?‎

‎Мы доминировали 90 минут. Мы были опасны, были голодны, это было топовое выступление. Мне жаль всех моих игроков, что мы не получили тот результат, которого заслужили‎", - заявил немецкий коуч.