Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте: Лучше поговорить о матче. Не хочу комментировать инцидент с Тухелем
Антонио оценил как прошло дерби
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не захотел комментировать конфликт с наставником "Челси" Томасом Тухелем и подвел итоги
"По моему мнению, лучше поговорить о самом матче. Это был сложный матч для обеих команд, и мы стараемся в каждом поединке быть конкурентоспособными.
Футболисты "Челси" показали, что они действительно хорошая команда. Если сравнивать с прошлым сезоном мы добились прогресса, но если мы хотим создать проблемы для "Челси" в турнирной таблице, то должны играть еще лучше.
Я не хочу комментировать инцидент с Тухелем, это не самое главное. Если есть проблема, то исключительно между мной и ним", – рассказал итальянский коуч.
Популярное сейчас
- Тухель о стычке с Конте: У него было другое мнение. Это все было не нужно
- Источник: Манчестер Юнайтед может разорвать контракт с Роналду, если не увидит изменения в отношении игрока
- 14-я зарплата в команде. Стало известно, сколько зарабатывает Виталий Миколенко в Эвертоне
- Конте и Тухель подрались после окончания матча Челси и Тоттенхэма. Видео
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО