Конте: Лучше поговорить о матче. Не хочу комментировать инцидент с Тухелем

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не захотел комментировать конфликт с наставником "Челси" Томасом Тухелем и подвел итоги лондонского дерби в рамках 2-го тура АПЛ.

"‎По моему мнению, лучше поговорить о самом матче. Это был сложный матч для обеих команд, и мы стараемся в каждом поединке быть конкурентоспособными.‎

Футболисты "Челси" показали, что они действительно хорошая команда. Если сравнивать с прошлым сезоном мы добились прогресса, но если мы хотим создать проблемы для "Челси" в турнирной таблице, то должны играть еще лучше.

‎Я не хочу комментировать инцидент с Тухелем, это не самое главное. Если есть проблема, то исключительно между мной и ним", – рассказал итальянский коуч.