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Конте: Я не хочу комментировать ситуацию с Тухелем

Англия
(2 голосов)

Антонио оценил как прошло дерби

Конте: Я не хочу комментировать ситуацию с Тухелем

Faisal HQ / Автор неизвестен

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Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не захотел комментировать конфликт с наставником "Челси" Томасом Тухелем и подвел итоги лондонского дерби в рамках 2-го тура АПЛ.

"‎Мое мнение, что лучше поговорить о матче. Это была сложная встреча для обеих команд, и мы стараемся в каждой игре быть конкурентоспособными.‎

Игроков Челси показали, что они действительно хорошая команда. По сравнению с прошлым сезоном мы добились прогресса, но если мы хотим создать проблемы для Челси в таблице, то должны быть еще лучше.‎

‎Я не хочу комментировать ситуацию с Тухелем, это не самое главное. Если есть проблема, то исключительно между мной и ним", – рассказал итальянский коуч.

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В статье: Антонио Конте Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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Источник:
BBC

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