Конте: Я не хочу комментировать ситуацию с Тухелем

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не захотел комментировать конфликт с наставником "Челси" Томасом Тухелем и подвел итоги лондонского дерби в рамках 2-го тура АПЛ.

"‎Мое мнение, что лучше поговорить о матче. Это была сложная встреча для обеих команд, и мы стараемся в каждой игре быть конкурентоспособными.‎

Игроков Челси показали, что они действительно хорошая команда. По сравнению с прошлым сезоном мы добились прогресса, но если мы хотим создать проблемы для Челси в таблице, то должны быть еще лучше.‎

‎Я не хочу комментировать ситуацию с Тухелем, это не самое главное. Если есть проблема, то исключительно между мной и ним", – рассказал итальянский коуч.