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Конте: Я не хочу комментировать ситуацию с Тухелем
Антонио оценил как прошло дерби
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте не захотел комментировать конфликт с наставником "Челси" Томасом Тухелем и подвел итоги
"Мое мнение, что лучше поговорить о матче. Это была сложная встреча для обеих команд, и мы стараемся в каждой игре быть конкурентоспособными.
Игроков Челси показали, что они действительно хорошая команда. По сравнению с прошлым сезоном мы добились прогресса, но если мы хотим создать проблемы для Челси в таблице, то должны быть еще лучше.
Я не хочу комментировать ситуацию с Тухелем, это не самое главное. Если есть проблема, то исключительно между мной и ним", – рассказал итальянский коуч.
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