Кейн: Я увидел стычку возле бровки между Тухелем и Конте. Иногда становится горячо в дерби

Форвард лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн поделился мыслями после ничьей с "Челси" в рамках 2-го тура АПЛ.

"Я думал, что во втором тайме мы были гораздо более интенсивными в игре без мяча. Было здорово забивать голы и нелестно пропускать их, но отмечаться на последней минуте – всегда приятно. Мы чувствуем, что можем быть довольны одним набранным пунктом.

‎Мы, видимо, не заслужили очки в этом матче, но боролись до конца. Это заслуга ребят, что у нас был последний шанс в конце, который мы смогли реализовать. Все еще есть над чем работать, но это важное очко на выезде.

Я не разглядел, что произошло между Тухелем и Конте, но увидел стычку возле линии поля. Это лондонское дерби, две команды сражаются за места на вершине. Иногда становится горячо, это просто футбол. В таких играх иногда все может закипеть", – сказал английский нападающий.