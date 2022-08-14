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Кейн: Я увидел стычку возле бровки между Тухелем и Конте. Иногда становится горячо в дерби
Лидер "шпор" подвел итоги лондонского дерби
Faisal HQ / Автор неизвестен
Форвард лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейн поделился мыслями после
"Я думал, что во втором тайме мы были гораздо более интенсивными в игре без мяча. Было здорово забивать голы и нелестно пропускать их, но отмечаться на последней минуте – всегда приятно. Мы чувствуем, что можем быть довольны одним набранным пунктом.
Мы, видимо, не заслужили очки в этом матче, но боролись до конца. Это заслуга ребят, что у нас был последний шанс в конце, который мы смогли реализовать. Все еще есть над чем работать, но это важное очко на выезде.
Я не разглядел, что произошло между Тухелем и Конте, но увидел стычку возле линии поля. Это лондонское дерби, две команды сражаются за места на вершине. Иногда становится горячо, это просто футбол. В таких играх иногда все может закипеть", – сказал английский нападающий.
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