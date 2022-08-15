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Манчестер Юнайтед на планирует продавать Роналду

Англия
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Позиция клуба остается неизменной

Манчестер Юнайтед на планирует продавать Роналду

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Позиция "Манчестер Юнайтед" по поводу 37-летнего Криштиану Роналду не изменилась. "Красные дьяволы" не собираются расставаться с португальским нападающим, чей контракт рассчитан до июня 2023 года.

В разговоре со Sky Sports представитель пресс-службы клуба опроверг слухи о возможном расторжении контракта с Роналду из-за его отношения к делу, Также он отметил, что форвард – не для продажи.

Сам Криштиану все еще хочет покинуть команду ради возможности выступать в Лиге чемпионов. "МЮ" проиграл 2 стартовых матча в АПЛ с общим счетом 1:6. Форвард принял участие в обеих встречах.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports

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