Тейлор – новый Эвребе для Челси, но синие виноваты в потере 3 очков со шпорами. Аудиомнение #157

Обсуждаем лондонское дерби. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Ромеро закосплеил Луиса Суареса, Жоржиньо – проблемный для команды игрок или важен баланс? Детальный анализ работы Энтони Тейлора, реализация "Челси", ответные ходы "Тоттенхэма" с 4-2-4, монструозный Кулибали, латерали как крылья, ну и, конечно же, стычка Тухеля и Конте – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:44 – Арбитраж Тейлора, конфликт Тухеля и Конте;

10:10 – Насколько "Челси" был лучше "Тоттенхэма"?

19:43 – Не попадайте в офсайд!

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