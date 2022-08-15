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Тейлор – новый Эвребе для Челси, но синие виноваты в потере 3 очков со шпорами. Аудиомнение #157

Англия
(1 голосов)

Так "Тоттенхэм" отскочил или нет?!

Тейлор – новый Эвребе для Челси, но синие виноваты в потере 3 очков со шпорами. Аудиомнение #157

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем лондонское дерби. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Ромеро закосплеил Луиса Суареса, Жоржиньо – проблемный для команды игрок или важен баланс? Детальный анализ работы Энтони Тейлора, реализация "Челси", ответные ходы "Тоттенхэма" с 4-2-4, монструозный Кулибали, латерали как крылья, ну и, конечно же, стычка Тухеля и Конте – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Читайте такжеКейн: Наверное, Тоттенхэм не заслужил очки в матче с Челси

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:44 – Арбитраж Тейлора, конфликт Тухеля и Конте;

10:10 – Насколько "Челси" был лучше "Тоттенхэма"?

19:43 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Антонио Конте Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Рахим Стерлинг Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Калиду Кулибали Жоржиньо Фрелло Энтони Тейлор Харри Кейн Пьер-Эмиль Хёйбьерг Родриго Бентанкур Кай Хавертц Сон Хин Мин Мейсон Маунт Кристиан Ромеро Подкаст Аудиомнение Рис Джеймс Подкасты UA-Футбол Марк Кукурелья
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