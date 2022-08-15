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Тейлор – новый Эвребе для Челси, но синие виноваты в потере 3 очков со шпорами. Аудиомнение #157
Так "Тоттенхэм" отскочил или нет?!
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем лондонское дерби. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Ромеро закосплеил Луиса Суареса, Жоржиньо – проблемный для команды игрок или важен баланс? Детальный анализ работы Энтони Тейлора, реализация "Челси", ответные ходы "Тоттенхэма" с 4-2-4, монструозный Кулибали, латерали как крылья, ну и, конечно же, стычка Тухеля и Конте – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:44 – Арбитраж Тейлора, конфликт Тухеля и Конте;
10:10 – Насколько "Челси" был лучше "Тоттенхэма"?
19:43 – Не попадайте в офсайд!
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