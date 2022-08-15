Жезус назвал причину ухода из Манчестер Сити

Нападающий лондонского "Арсенала" Габриэль Жезус после победы над "Лестером" (4:2) прокомментировал свой переход из "Манчестер Сити". Бразилец записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

"В "Манчестер Сити" я не был счастлив, и клуб это понял. Я просто хочу играть", – сказал Жезус для BBC Sport.

Напомним, что Жезус перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" этим летом за 52 миллиона евро.