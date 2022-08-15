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Жезус назвал причину ухода из Манчестер Сити

Англия
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Горожане его поняли

Жезус назвал причину ухода из Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий лондонского "Арсенала" Габриэль Жезус после победы над "Лестером" (4:2) прокомментировал свой переход из "Манчестер Сити". Бразилец записал на свой счет два гола и две результативные передачи.

"В "Манчестер Сити" я не был счастлив, и клуб это понял. Я просто хочу играть", – сказал Жезус для BBC Sport.

Напомним, что Жезус перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" этим летом за 52 миллиона евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Габриэль Жезус Лестер Сити
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Источник:
BBC Sport

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