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Лидс интересуется талантливым итальянским нападающим

Англия
(1 голосов)

Ньонто уже играл за сборную Италии

Лидс интересуется талантливым итальянским нападающим

Вилфрид Ньонто

Новина українською

"Лидс" проявляет интерес к 18-летнему нападающему "Цюриха" Уилфриду Ньонто. Об этом сообщает сайт Джанлуки ди Марцио.

Отметим, что талантливый нападающий уже играл за сборную Италии.

Английский клуб стремится подписать Ньонто за 4-5 миллионов евро. "Цюрих" должен определиться с трансфером своего игрока не позднее 25 августа.

В новом сезоне Ньонто уже успел сыграть восемь матчей, в которых отличился забитым голом. В сезоне 2021/2022 Уилфрид забил десять мячей.

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В статье: Цюрих Лидс Юнайтед
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