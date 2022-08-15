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Лидс интересуется талантливым итальянским нападающим
Ньонто уже играл за сборную Италии
Вилфрид Ньонто
"Лидс" проявляет интерес к 18-летнему нападающему "Цюриха" Уилфриду Ньонто. Об этом сообщает сайт Джанлуки ди Марцио.
Отметим, что талантливый нападающий уже играл за сборную Италии.
Английский клуб стремится подписать Ньонто за 4-5 миллионов евро. "Цюрих" должен определиться с трансфером своего игрока не позднее 25 августа.
В новом сезоне Ньонто уже успел сыграть восемь матчей, в которых отличился забитым голом. В сезоне 2021/2022 Уилфрид забил десять мячей.
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Источник:Сайт Джанлуки ди Марцио
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