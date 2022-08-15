Лидс интересуется талантливым итальянским нападающим

"Лидс" проявляет интерес к 18-летнему нападающему "Цюриха" Уилфриду Ньонто. Об этом сообщает сайт Джанлуки ди Марцио.

Отметим, что талантливый нападающий уже играл за сборную Италии.

Английский клуб стремится подписать Ньонто за 4-5 миллионов евро. "Цюрих" должен определиться с трансфером своего игрока не позднее 25 августа.

В новом сезоне Ньонто уже успел сыграть восемь матчей, в которых отличился забитым голом. В сезоне 2021/2022 Уилфрид забил десять мячей.