"Заставить тебя споткнуться было бы заслуженно". Конте потроллил Тухеля после стычки

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте отреагировал на забег Томаса Тухеля после второго гола "Челси" (2:2) в матче 2-го тура АПЛ.

"Повезло, что я тебя не видел. Заставить тебя споткнуться было бы вполне заслуженно", – написал Конте в своем Instagram, добавив смеющиеся смайлики.

Напомним, что Конте и Тухель конфликтовали после того, как "шпоры" впервые сравняли счет. А после игры тренеры чуть не подрались во время рукопожатия.