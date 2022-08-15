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"Заставить тебя споткнуться было бы заслуженно". Конте потроллил Тухеля после стычки

Англия
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Инцидент продолжает развиваться, но уже за пределами поля

"Заставить тебя споткнуться было бы заслуженно". Конте потроллил Тухеля после стычки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте отреагировал на забег Томаса Тухеля после второго гола "Челси" (2:2) в матче 2-го тура АПЛ.

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"Повезло, что я тебя не видел. Заставить тебя споткнуться было бы вполне заслуженно", – написал Конте в своем Instagram, добавив смеющиеся смайлики.

Напомним, что Конте и Тухель конфликтовали после того, как "шпоры" впервые сравняли счет. А после игры тренеры чуть не подрались во время рукопожатия.

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"Заставить тебя споткнуться было бы заслуженно". Конте потроллил Тухеля после стычки - изображение 1

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В статье: Антонио Конте Томас Тухель Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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