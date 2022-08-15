  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп о календаре: У нас нет времени на тренировки, а мы придумываем новые турниры, расширяем ЧМ и Евро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп о календаре: У нас нет времени на тренировки, а мы придумываем новые турниры, расширяем ЧМ и Евро

Англия
(1 голосов)

Немец ответил даже Чеферину

Клопп о календаре: У нас нет времени на тренировки, а мы придумываем новые турниры, расширяем ЧМ и Евро

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о напряженном календаре и ответил президенту УЕФА Александеру Чеферину. "Я и так знаю, что есть люди, работающие больше меня, он не обязан мне это говорить", – приводит его слова Kicker.

"Проблема в этом бизнесе на самом деле заключается в том, что в нем слишком много разных заинтересованных сторон. В Англии это Премьер-лига, Футбольная лига и Футбольная ассоциация Англии. В Германии это Лига и Немецкий футбольный союз. На международном уровне это ФИФА и континентальные федерации, такие как УЕФА. А Лига чемпионов есть везде. Все извлекают выгоду, никто не думает об игроках. Ни один.

Вместо этого всегда придумывают новые турниры. Теперь мы расширяем чемпионат мира, чтобы другие команды тоже могли принять в нем участие. Мы также расширяем чемпионат Европы, потрясающе!

В любом виде спорта основным условием для любого выступления являются тренировки. Но у нас нет времени на тренировки, потому что мы все время играем. Я прекрасно понимаю, что очень хорошо зарабатываю на жизнь всей этой историей. У меня достаточно времени для отпуска. У игроков этого нет. В какой-то момент мы должны это изменить.

Когда профсоюзы игроков говорят за игроков, это говорит о нервозности. (Когда я высказываюсь), Александер Чеферин выходит из-за угла и говорит, что другим людям приходится работать гораздо больше. Я и так знаю это, мистер Чеферин не обязан мне об этом говорить", – сказал Клопп.

Ранее Чеферин ответил на критику загруженности календаря от Клоппа и Пепа. Он сказал, что жаловаться могли бы заводские рабочие с зарплатой в 1000 евро, а не футболисты и тренеры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Александер Чеферин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
kicker.de

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде