  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В МЮ считают, что Роналду не уйдет этим летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В МЮ считают, что Роналду не уйдет этим летом

Англия
(1 голосов)

Но в команде беспокоятся о негативных факторах

В МЮ считают, что Роналду не уйдет этим летом

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

В "Манчестер Юнайтед" считают, что нападающий Криштиану Роналду не покинет клуб этим летом, сообщает ESPN. В клубе, тем не менее, нарастает ощущение того, что нужно быть готовыми отпустить португальца.

Очевидное желание Роналду уйти оказывает негативное влияние на раздевалку, в связи с этим в какой-то момент "МЮ" должен быть готов расстаться с португальцем.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг обеспокоен любыми негативными факторами, которые могут повлиять на настроение футболистов. На старте сезона специалист лично увидел, что у команды недостаточно уверенности и веры в свои силы, после провального сезона.

Роналду сыграл в последнем матче "МЮ" против "Брентфорда" (0:4). Португалец провел на поле 90 минут.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде