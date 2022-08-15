В МЮ считают, что Роналду не уйдет этим летом

В "Манчестер Юнайтед" считают, что нападающий Криштиану Роналду не покинет клуб этим летом, сообщает ESPN. В клубе, тем не менее, нарастает ощущение того, что нужно быть готовыми отпустить португальца.

Очевидное желание Роналду уйти оказывает негативное влияние на раздевалку, в связи с этим в какой-то момент "МЮ" должен быть готов расстаться с португальцем.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг обеспокоен любыми негативными факторами, которые могут повлиять на настроение футболистов. На старте сезона специалист лично увидел, что у команды недостаточно уверенности и веры в свои силы, после провального сезона.

Роналду сыграл в последнем матче "МЮ" против "Брентфорда" (0:4). Португалец провел на поле 90 минут.