Челси не спешит отпускать 22-летнего воспитанника в Ньюкасл - ситуацию может изменить де Йонг

Английский "Ньюкасл" хочет подписать воспитанника "Челси" Конора Галлахера. "Сороки" готовы к полноценному трансферу.

Однако все не так просто. Лондонский клуб не хочет отпускать талантливого полузащитника и пока не дает добро на трансфер. Изменить ситуацию может Френки де Йонг, на трансфере которого настаивает Томас Тухель.

Newcastle are keen on Chelsea midfielder Conor Gallagher, but The Blues unlikely to entertain anything until they bring in another midfielder of their own. Barcelona’s Frenkie de Jong still Chelsea’s main midfield target. Similar situation with #NUFC’s interest in Armando Broja.