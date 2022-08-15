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Челси не спешит отпускать 22-летнего воспитанника в Ньюкасл - ситуацию может изменить де Йонг

Англия
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Такая вот запутанная ситуация

Челси не спешит отпускать 22-летнего воспитанника в Ньюкасл - ситуацию может изменить де Йонг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Ньюкасл" хочет подписать воспитанника "Челси" Конора Галлахера. "Сороки" готовы к полноценному трансферу.

Однако все не так просто. Лондонский клуб не хочет отпускать талантливого полузащитника и пока не дает добро на трансфер. Изменить ситуацию может Френки де Йонг, на трансфере которого настаивает Томас Тухель.

Галлахер отлично проявил себя в прошлом сезоне в составе "Кристал Пэлас", став одним из главных открытий АПЛ. В этом сезоне хавбек в сумме отыграл шесть минут в двух играх.

Также отметим, что помимо Конора, "Ньюкаслу" нужен форвард "Челси" Броя - лондонцы также ищут ему потенциальную замену.

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В статье: Челси (Лондон) Ньюкасл Френки де Йонг Конор Галлахер
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