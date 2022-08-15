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Болельщики МЮ выступили против Глейзеров: 0:4 с Брентфордом – позор, нет, унижение для фанатов

Англия
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Пришлось подождать реакции

Болельщики МЮ выступили против Глейзеров: 0:4 с Брентфордом – позор, нет, унижение для фанатов

Фото: twitter.com/ManUtd

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Организация болельщиков "Манчестер Юнайтед" MUST (Manchester United Supporters’ Trust) прокомментировала поражение от "Брентфорда" (0:4) во 2-м туре АПЛ. "Мы требуем срочных и радикальных перемен", – говорится в заявлении.

"Обычно мы не комментируем матчи, но экстраординарные времена требуют другого подхода…

То, чему мы стали свидетелями, является позором – нет, унижением – для болельщиков "Манчестер Юнайтед". И все же во многих отношениях это не было неожиданностью. Это похоже на кульминацию долгосрочного направления развития клуба.

MUST возлагает ответственность за эту новую низшую точку в нашем десятилетии упадка в первую очередь на владельцев клуба. Сэр Алекс замазал трещины, но с 2013 года последствия действий наших владельцев стали очевидны.

От имени болельщиков "Манчестер Юнайтед" во всем мире мы требуем срочных и радикальных перемен. И мы, как фанаты, – все мы – должны держаться вместе. Единство болельщиков, единым голосом обращенное к владельцам и клубу, сейчас необходимо как никогда.

Наконец, как показали болельщики на стадионе, мы всегда будем поддерживать футболку клуба. Поддерживать команду и защищать клуб. Наш флаг – глубочайшего красного цвета, и мы никогда не умрем", – говорится в заявлении MUST.

Поражение от "Брентфорда" стало вторым в сезоне. В первом туре "МЮ" уступили дома "Брайтону" (1:2).

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В статье: Брентфорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
imust.org.uk

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