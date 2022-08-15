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"Последние дни были тяжелыми". Соломон - о перенесенной операции и сроках восстановлении
Дебют в АПЛ у экс-игрока "Шахтера" не задался
Фото: Fulham Football Club
Вингер "Фулхэма" Манор Соломон прокомментировал полученную в первом туре АПЛ травму.
"Последние несколько дней были для меня тяжелыми. Я повредил колено в матче, из-за чего мне сделали операцию, и теперь я пропущу следующие несколько месяцев.
Спасибо за ваши сообщения и поддержку. Я вернусь сильнее и лучше, скоро увидимся", - написал израильтянин в социальных сетях.
The last few days have been difficult for me.— Manor Solomon (@Manorsolomon) August 15, 2022
I injured my knee in a friendly game which caused me to have a surgery and miss the next few months.
Thank you for your messages and support, I’ll be back stronger and better, see you soon❤️???????? pic.twitter.com/ha5f9kG0Pj
Напомним, что за "Фулхэм" Соломон играет на правах аренды - до зимы 2023-го его контракт принадлежит "Шахтеру".
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