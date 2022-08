"Последние дни были тяжелыми". Соломон - о перенесенной операции и сроках восстановлении

Вингер "Фулхэма" Манор Соломон прокомментировал полученную в первом туре АПЛ травму.

"Последние несколько дней были для меня тяжелыми. Я повредил колено в матче, из-за чего мне сделали операцию, и теперь я пропущу следующие несколько месяцев.

Спасибо за ваши сообщения и поддержку. Я вернусь сильнее и лучше, скоро увидимся", - написал израильтянин в социальных сетях.

The last few days have been difficult for me.

I injured my knee in a friendly game which caused me to have a surgery and miss the next few months.

Thank you for your messages and support, I’ll be back stronger and better, see you soon❤️???????? pic.twitter.com/ha5f9kG0Pj