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"Последние дни были тяжелыми". Соломон - о перенесенной операции и сроках восстановлении

Англия
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Дебют в АПЛ у экс-игрока "Шахтера" не задался

"Последние дни были тяжелыми". Соломон - о перенесенной операции и сроках восстановлении

Фото: Fulham Football Club

UA-Футбол
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Вингер "Фулхэма" Манор Соломон прокомментировал полученную в первом туре АПЛ травму.

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"Последние несколько дней были для меня тяжелыми. Я повредил колено в матче, из-за чего мне сделали операцию, и теперь я пропущу следующие несколько месяцев.

Спасибо за ваши сообщения и поддержку. Я вернусь сильнее и лучше, скоро увидимся", - написал израильтянин в социальных сетях.

Напомним, что за "Фулхэм" Соломон играет на правах аренды - до зимы 2023-го его контракт принадлежит "Шахтеру".

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В статье: Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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