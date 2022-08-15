Симеоне хочет чтобы Атлетико подписал Роналду

Главный тренер "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне хочет, чтобы клуб подписал Криштиану Роналду, сообщает журналист Гильем Балаге. Менеджер считает, что приход португальца произведет такой же эффект как трансфер Суареса в 2020 году.

Manchester United have considered the departure of #CR7 for a while, Ragnick thought getting rid of him was essential for the good of the team. But only one club really interested but can't adjust the numbers #Simeone wants him at Atlético to do a Luis Suarez with him. And... pic.twitter.com/kO2bYOo3Hn — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 15, 2022

Самому игроку нравится вариант с переходом в "Атлетико". "Рохибланкос" ищут возможности, чтобы угодить Симеоне и агенту португальца Жорже Мендешу. У последнего хорошие отношения с руководством "Атлетико".

Португалец уже провел 2 матча за "МЮ", но не отличился ни в одном из них.

Он хочет уйти из клуба, чтобы выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, что в 2021 году, в первом сезоне Суареса в "Атлетико" клуб впервые за 7 лет выиграл Ла Лигу, а сам Луис настрелял 21 + 3 в 32 матчах Примеры.