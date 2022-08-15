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Симеоне хочет чтобы Атлетико подписал Роналду

Англия
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Симеоне хочет чтобы Атлетико подписал Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Simon Stacpoole/Offside/Offside

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Главный тренер "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне хочет, чтобы клуб подписал Криштиану Роналду, сообщает журналист Гильем Балаге. Менеджер считает, что приход португальца произведет такой же эффект как трансфер Суареса в 2020 году.

Самому игроку нравится вариант с переходом в "Атлетико". "Рохибланкос" ищут возможности, чтобы угодить Симеоне и агенту португальца Жорже Мендешу. У последнего хорошие отношения с руководством "Атлетико".

Португалец уже провел 2 матча за "МЮ", но не отличился ни в одном из них.

Он хочет уйти из клуба, чтобы выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, что в 2021 году, в первом сезоне Суареса в "Атлетико" клуб впервые за 7 лет выиграл Ла Лигу, а сам Луис настрелял 21 + 3 в 32 матчах Примеры.

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В статье: Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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