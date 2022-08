Симеоне хочет чтобы Атлетико подписал Роналду

Главный тренер "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне хочет, чтобы клуб подписал Криштиану Роналду, сообщает журналист Гильем Балаге. Менеджер считает, что приход португальца произведет такой же эффект как трансфер Суареса в 2020 году.

Manchester United have considered the departure of #CR7 for a while, Ragnick thought getting rid of him was essential for the good of the team. But only one club really interested but can't adjust the numbers #Simeone wants him at Atlético to do a Luis Suarez with him. And... pic.twitter.com/kO2bYOo3Hn