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Симеоне хочет чтобы Атлетико подписал Роналду
Руководство разве не против?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Simon Stacpoole/Offside/Offside
Главный тренер "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне хочет, чтобы клуб подписал Криштиану Роналду, сообщает журналист Гильем Балаге. Менеджер считает, что приход португальца произведет такой же эффект как трансфер Суареса в 2020 году.
Manchester United have considered the departure of #CR7 for a while, Ragnick thought getting rid of him was essential for the good of the team. But only one club really interested but can't adjust the numbers #Simeone wants him at Atlético to do a Luis Suarez with him. And... pic.twitter.com/kO2bYOo3Hn— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 15, 2022
Самому игроку нравится вариант с переходом в "Атлетико". "Рохибланкос" ищут возможности, чтобы угодить Симеоне и агенту португальца Жорже Мендешу. У последнего хорошие отношения с руководством "Атлетико".
Португалец уже провел 2 матча за "МЮ", но не отличился ни в одном из них.
Он хочет уйти из клуба, чтобы выступать в Лиге чемпионов.
Напомним, что в 2021 году, в первом сезоне Суареса в "Атлетико" клуб впервые за 7 лет выиграл Ла Лигу, а сам Луис настрелял 21 + 3 в 32 матчах Примеры.
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