В меньшинстве играть легче. АПЛ. Ливерпуль – Кристал Пэлас 1:1

Английская Премьер-лига, второй тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Пол Тирни

Классическая доминантная игра для “Ливерпуля”, которая, опять же, классически не превратилась в победу. “Кристал Пэлас” выстроил мощную линию обороны, через которую даже такая тройка нападающих, как Нуньес, Салах и Диас не могла прорваться. А вот гостям в первом тайме хватило всего одного момента – они забили с первого удара.

Сразу на первой минуте обе команды решили создать момент Милнеру. Трент навесил с правого фланга, Гуайта вынес круглый снаряд кулаком в центр, где было проиграно подбирание. Джеймс пробросил мяч и пробил чуть выше ворот – голкипер помешал сделать это лучше. Еще лучший момент на девятой минуте Нуньес: уругваец мог в касание замкнуть подачу на левой стойке, но, находясь без опеки, банально не попал в створ ворот.

32-я минута стала роковой для "Ливерпуля". Быстрая контратка гостей отключила искусственный офсайд подопечных Клоппа. Эзе отдал в разрез на Заха, тот убежал один на один с Алиссоном и переиграл его. К концу тайма "мерсисайдцы" отходили от шока. Но так отходили, что Заха снова избежал положения вне игры и выбежал на свидание с голкипером хозяев, но на этот раз проиграл ему дуэль.

После перерыва "Ливерпуль" пытался атаковать, однако нервы накапливались. Этим воспользовался защитник гостей Андерсен, который спровоцировавший Нуньеса – тот ответил слишком грубо. Как итог, уругвайца удалили, а вот защитника "стекольщиков" "наградили" только желтой.

Nunez is the new Liverpool Zidane ????????????????



pic.twitter.com/1lz4f8b97d — Unruly King ???? (@unrulyking00) August 15, 2022

Однако удаление расслабило гостей. Через четыре минуты после него Луис Диас взял на себя игру, сместился с левого фланга, прошел четырех игроков и пробил из-за пределов штрафной точно в правый угол. Не гол, а конфета, да еще какой важный!

No stopping that ???? pic.twitter.com/H23YrBiOWt — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2022

“Мерсисайдцы” давили, но особого результата это не давало. Были удары примерно с линии штрафной от Салаха и Карвалью, однако они летели мимо стойки ворот. В то же время "стекольщики" были ближе к взятию ворот: сначала Заха упустил примерно такой же случай, как была у Нуньеса на девятой минуте, а на последних секундах матча Андерсен не попал головой из пределов вратарского чуть ли не в пустые ворота.

Впереди у "Ливерпуля" ожесточенное дерби против "Манчестер Юнайтед". К этому поединку команды подходят с достаточно необычным “достижением”: всего два очка на двоих за два стартовых тура. А вот “Кристал Пэлас” постепенно втягивается в сезон, но команда уже выглядит довольно прилично, как для своего уровня. По крайней мере если смотреть на дисциплину игры.

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Луис Диас 61 – Уилфрид Заха 32

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс (Гомес 63), ван Дейк, Робертсон (Цимикас 63) – Эллиотт (Карвалью 79), Фабинью, Милнер (Хендерсон 63) – Салах, Нуньес, Диас

Кристал Пэлас: Гуайта – Клайн, Уорд, Андерсен, Гуэхи, Митчелл (Ричардс 80) – Эзе (Миллиевич 80), Дукуре (Хьюз 79), Шлупп (Олисе 88), Заха – Аю (Эдуар 63)

Предупреждения: Диас 40 – Андерсен 59, Уорд 68, Эдуар 89

Удаление: Нуньес 57 (прямая красная)