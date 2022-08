В меньшинстве играть легче. АПЛ. Ливерпуль – Кристал Пэлас 1:1

Английская Премьер-лига, второй тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Пол Тирни

Классическая доминантная игра для “Ливерпуля”, которая, опять же, классически не превратилась в победу. “Кристал Пэлас” выстроил мощную линию обороны, через которую даже такая тройка нападающих, как Нуньес, Салах и Диас не могла прорваться. А вот гостям в первом тайме хватило всего одного момента – они забили с первого удара.

Сразу на первой минуте обе команды решили создать момент Милнеру. Трент навесил с правого фланга, Гуайта вынес круглый снаряд кулаком в центр, где было проиграно подбирание. Джеймс пробросил мяч и пробил чуть выше ворот – голкипер помешал сделать это лучше. Еще лучший момент на девятой минуте Нуньес: уругваец мог в касание замкнуть подачу на левой стойке, но, находясь без опеки, банально не попал в створ ворот.

32-я минута стала роковой для "Ливерпуля". Быстрая контратка гостей отключила искусственный офсайд подопечных Клоппа. Эзе отдал в разрез на Заха, тот убежал один на один с Алиссоном и переиграл его. К концу тайма "мерсисайдцы" отходили от шока. Но так отходили, что Заха снова избежал положения вне игры и выбежал на свидание с голкипером хозяев, но на этот раз проиграл ему дуэль.

После перерыва "Ливерпуль" пытался атаковать, однако нервы накапливались. Этим воспользовался защитник гостей Андерсен, который спровоцировавший Нуньеса – тот ответил слишком грубо. Как итог, уругвайца удалили, а вот защитника "стекольщиков" "наградили" только желтой.

