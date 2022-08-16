Клопп - об удалении Нуньеса: Его спровоцировали, но красная была

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил игру своей команды в матче 2-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:1).

"Это был действительно хороший старт, именно то, что мы хотели. Продемонстрировали огромное желание. Однако в некоторых ситуациях нам просто не везло . План игры "Кристалл Пэлас", очевидно, заключался в том, чтобы иметь пятерых защитников, находиться за линией мяча и идти в контратаку. Было очень тяжело справляться со скоростным Уилфридом Заа.

Второй тайм начался тоже неплохо, но красная карточка - удар ниже пояса. Конечно, это была красная, его спровоцировали, но он не должен так себя вести.

Затем над удалось сравнять счету спустя четыре минуты после этого. С 10 игроками, которые прилагают такие усилия. Сейчас я действительно чувствую гордость", – приводит слова Клопа BBC.