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Клопп - об удалении Нуньеса: Его спровоцировали, но красная была
"Ливерпуль" в меньшинстве сыграл вничью с "Кристал Пэлас"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил игру своей команды в матче 2-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:1).
"Это был действительно хороший старт, именно то, что мы хотели. Продемонстрировали огромное желание. Однако в некоторых ситуациях нам просто не везло . План игры "Кристалл Пэлас", очевидно, заключался в том, чтобы иметь пятерых защитников, находиться за линией мяча и идти в контратаку. Было очень тяжело справляться со скоростным Уилфридом Заа.
Второй тайм начался тоже неплохо, но красная карточка - удар ниже пояса. Конечно, это была красная, его спровоцировали, но он не должен так себя вести.
Затем над удалось сравнять счету спустя четыре минуты после этого. С 10 игроками, которые прилагают такие усилия. Сейчас я действительно чувствую гордость", – приводит слова Клопа BBC.
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