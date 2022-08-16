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Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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Мерсисайдцы спаслись от поражения

Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: liverpoolfc.com

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Предлагаем вашему вниманию видео обзор матча 2-го тура Английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и "Кристал Пэлас". Первыми открыли счет гости - на 32-й минуте отличился нападающий Уилфрид Заха. Во втором тайме "мерсисайдцы" остались в меньшинстве после удаления Дарвина Нуньеса. Однако хозяева сумели отыграться благодаря точному удару Луиса Диаса. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

2-й тур АПЛ. Ливерпуль. "Энфилд"

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" - 1:1

Голы: Диас, 61 - Уилфрид Заха, 32

Удаление: Нуньес, 57

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В статье: Ливерпуль Кристал Пэлас (Лондон)
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