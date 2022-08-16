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На замену Зинченко. Манчестер Сити подписал воспитанника Барселоны
Испанец будет выступать за чемпионов Англии
Фото: mancity.com
"Манчестер Сити"на своем официальном сайте сообщил о подписании левого защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.
21-летний испанец заключил с "горожанами" контракт на четыре года. В новом клубе Гомес будет выступать под 21 номером. Финансовые детали сделки не афишируются, но, по последним данным СМИ, сумма трансфера составила около 15 млн евро.
Серхио - воспитанник каталонской "Барселоны", но за первую команду "блаугранас" так и не сыграл. В минувшем сезоне он провел за "Андерлехт" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и выполнил 16 результативных передач.
Также добавим, что Серхио Гомес заменит в "Сити" украинского левого фулбека Александра Зинченко. Ранее украинец перешел в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро.
We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️— Manchester City (@ManCity) August 16, 2022
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