На замену Зинченко. Манчестер Сити подписал воспитанника Барселоны

"Манчестер Сити"на своем официальном сайте сообщил о подписании левого защитника "Андерлехта" Серхио Гомеса.

21-летний испанец заключил с "горожанами" контракт на четыре года. В новом клубе Гомес будет выступать под 21 номером. Финансовые детали сделки не афишируются, но, по последним данным СМИ, сумма трансфера составила около 15 млн евро.

Серхио - воспитанник каталонской "Барселоны", но за первую команду "блаугранас" так и не сыграл. В минувшем сезоне он провел за "Андерлехт" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и выполнил 16 результативных передач.

Также добавим, что Серхио Гомес заменит в "Сити" украинского левого фулбека Александра Зинченко. Ранее украинец перешел в лондонский "Арсенал" за 35 миллионов евро.

We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️



