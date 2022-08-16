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Тен Хаг стремится подписать нападающего Барселоны

Англия
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Наставник "Манчестер Юнайтед" уже обратился к руководству клуба

Тен Хаг стремится подписать нападающего Барселоны

П'єр-Емерік Обамеянг

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде нападающего "Барселоны" Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Наставник "красных дьяволов" уже обратился с этим предложением к руководству клуба. Однако, габонский нападающий не желает покидать "Барселону".

В прошлом сезоне 33-летний футболист сыграл 23 матча, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Пьер-Эмерик Обамейянг Эрик тен Хаг
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Источник:
Mundo Deportivo

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