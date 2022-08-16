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В Барсе считают, что де Йонг затягивает время, чтобы получить больше от МЮ или Челси
Есть за чем понаблюдать в конце трансферного окна
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг продолжает вести переговоры с "Манчестер Юнайтед" и "Челси", сообщает Diario Sport. "Синие" готовы ждать до конца трансферного окна, чтобы подписать нидерландца.
Сообщается, что оба клуба готовы заплатить требуемые 80 миллионов евро.
На данный момент Френки и его агент отказываются вести с "Барселоной" переговоры об уходе или о сокращении зарплаты. Игрок хотел бы остаться в клубе.
В "блаугране" же допускают, что де Йонга тянет время для того, чтобы получить наилучшие возможные условия от "Юнайтед" или "Челси".
Ранее сообщалось, что де Йонг сможет остаться в клубе, только если пойдет на значительное снижение зарплаты. При этом "Барселона" должна игроку внушительную сумму.
Клуб хотел бы расстаться с игроком, или чтобы он простил часть долга и пошел на снижение зарплаты, при подписав соглашение.
Тем не менее, на прошлой неделе "Барселона" получила ещё 100 миллионов евро в результате активации 4-го экономического рычага и, возможно, ситуация с де Йонгом не настолько критическая.
В этом сезоне Френки вышел на поле в матче против "Райо" (0:0). Он провел 30 минут в матче.
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