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В Барсе считают, что де Йонг затягивает время, чтобы получить больше от МЮ или Челси

Англия
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Есть за чем понаблюдать в конце трансферного окна

В Барсе считают, что де Йонг затягивает время, чтобы получить больше от МЮ или Челси

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

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Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг продолжает вести переговоры с "Манчестер Юнайтед" и "Челси", сообщает Diario Sport. "Синие" готовы ждать до конца трансферного окна, чтобы подписать нидерландца.

Сообщается, что оба клуба готовы заплатить требуемые 80 миллионов евро.

На данный момент Френки и его агент отказываются вести с "Барселоной" переговоры об уходе или о сокращении зарплаты. Игрок хотел бы остаться в клубе.

В "блаугране" же допускают, что де Йонга тянет время для того, чтобы получить наилучшие возможные условия от "Юнайтед" или "Челси".

Ранее сообщалось, что де Йонг сможет остаться в клубе, только если пойдет на значительное снижение зарплаты. При этом "Барселона" должна игроку внушительную сумму.

Клуб хотел бы расстаться с игроком, или чтобы он простил часть долга и пошел на снижение зарплаты, при подписав соглашение.

Тем не менее, на прошлой неделе "Барселона" получила ещё 100 миллионов евро в результате активации 4-го экономического рычага и, возможно, ситуация с де Йонгом не настолько критическая.

В этом сезоне Френки вышел на поле в матче против "Райо" (0:0). Он провел 30 минут в матче.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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Источник:
sport.es

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