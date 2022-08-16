Дембеле – ещё один претендент на усиление атаки Манчестер Юнайтед

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News. Манкунианцы поддерживают контакт с представителями 26-летнего француза.

Сообщается, тен Хаг настаивает на усилении команды до закрытия летнего трансферного окна.

Контракт Муссы с "Лионом" истекает летом 2023 года. Главный скаут команды Брюно Шейру уведомил игроков, чьи контракты истекают по окончании этого сезона, о том, что они могут быть проданы, если не продлят соглашения.

В прошлом сезоне нападающий провел за "Лион" 36 матчей, забил 22 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Trasnfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.