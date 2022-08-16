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Дембеле – ещё один претендент на усиление атаки Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Пора бы определиться

Дембеле – ещё один претендент на усиление атаки Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/OL

Новина українською

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Manchester Evening News. Манкунианцы поддерживают контакт с представителями 26-летнего француза.

Сообщается, тен Хаг настаивает на усилении команды до закрытия летнего трансферного окна.

Контракт Муссы с "Лионом" истекает летом 2023 года. Главный скаут команды Брюно Шейру уведомил игроков, чьи контракты истекают по окончании этого сезона, о том, что они могут быть проданы, если не продлят соглашения.

В прошлом сезоне нападающий провел за "Лион" 36 матчей, забил 22 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Trasnfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

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В статье: Мусса Дембеле Лион Манчестер Юнайтед
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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