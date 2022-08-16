СМИ: В покупке МЮ у Глейзеров заинтересован инвестиционный фонд из Нью-Йорка

Американский инвестиционный фонд может купить "Манчестер Юнайтед" у семьи Глейзеров, сообщает Stretty News. Название фонда не разглашается.

Тем не менее, утверждается, что в компании обсудили вариант с официальным предложением о покупке клуба. Сам фонд находится в Нью-Йорке.

Американский источник описал ситуацию как "вполне реальную" и "достойную внимания".

Ранее сообщалось, что фанаты "МЮ" (MUST) выступили с официальным заявлением, в связи с поражением от "Брентфорда" (0:4). Они потребовали "срочных и радикальных" перемен.

Напомним, что глейзеры владеют "Манчестер Юнайтед" с 2005 года.