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СМИ: В покупке МЮ у Глейзеров заинтересован инвестиционный фонд из Нью-Йорка

Англия
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Фанаты счастливы

СМИ: В покупке МЮ у Глейзеров заинтересован инвестиционный фонд из Нью-Йорка

Фото: twitter.com/ManUtd

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Американский инвестиционный фонд может купить "Манчестер Юнайтед" у семьи Глейзеров, сообщает Stretty News. Название фонда не разглашается.

Тем не менее, утверждается, что в компании обсудили вариант с официальным предложением о покупке клуба. Сам фонд находится в Нью-Йорке.

Американский источник описал ситуацию как "вполне реальную" и "достойную внимания".

Ранее сообщалось, что фанаты "МЮ" (MUST) выступили с официальным заявлением, в связи с поражением от "Брентфорда" (0:4). Они потребовали "срочных и радикальных" перемен.

Напомним, что глейзеры владеют "Манчестер Юнайтед" с 2005 года.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джоэл Глейзер
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Источник:
strettynews.com

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