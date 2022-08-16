Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: В покупке МЮ у Глейзеров заинтересован инвестиционный фонд из Нью-Йорка
Фанаты счастливы
Фото: twitter.com/ManUtd
Американский инвестиционный фонд может купить "Манчестер Юнайтед" у семьи Глейзеров, сообщает Stretty News. Название фонда не разглашается.
Тем не менее, утверждается, что в компании обсудили вариант с официальным предложением о покупке клуба. Сам фонд находится в Нью-Йорке.
Американский источник описал ситуацию как "вполне реальную" и "достойную внимания".
Ранее сообщалось, что фанаты "МЮ" (MUST) выступили с официальным заявлением, в связи с поражением от "Брентфорда" (0:4). Они потребовали "срочных и радикальных" перемен.
Напомним, что глейзеры владеют "Манчестер Юнайтед" с 2005 года.
Популярное сейчас
- Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области
- Бущан, Цыганков, Довбик и еще 7 игроков, которым нужно уже ехать в зарубежный чемпионат
- Динамо - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Миколенко получил вторую оценку в Эвертоне за игру с Астон Виллой
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать