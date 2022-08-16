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Воспитанники дают результат. Челси готовит новые контракты для двух исполнителей

Англия
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Вполне обдуманный шаг

Воспитанники дают результат. Челси готовит новые контракты для двух исполнителей

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" в ближайшее время планирует не только покупать, но и продлевать.

По данным инсайдера Мэтта Лоу, "пенсионеры" хотят подписать новые сделки с Рисом Джеймсом и Мэйсоном Маунтом. Для двух исполнителей готовятся контракты по схеме 6+1.

Маунт и Джеймс - воспитанники "синих", которые в последние сезоны стабильно играют в основной команде. На счету первого 162 игры за главную команду, второй в сумме провел 125 поединков.

Отметим, что параллельно "Челси" ведет переговоры по покупке центрбека "Лестера".

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В статье: Челси (Лондон) Мейсон Маунт Рис Джеймс
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