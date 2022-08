Воспитанники дают результат. Челси готовит новые контракты для двух исполнителей

Лондонский "Челси" в ближайшее время планирует не только покупать, но и продлевать.

По данным инсайдера Мэтта Лоу, "пенсионеры" хотят подписать новые сделки с Рисом Джеймсом и Мэйсоном Маунтом. Для двух исполнителей готовятся контракты по схеме 6+1.

#Chelsea want Mason Mount and Reece James to sign new six-year deals with an option of a seventh year.



[via @Matt_Law_DT]