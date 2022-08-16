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Воспитанники дают результат. Челси готовит новые контракты для двух исполнителей
Вполне обдуманный шаг
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" в ближайшее время планирует не только покупать, но и продлевать.
По данным инсайдера Мэтта Лоу, "пенсионеры" хотят подписать новые сделки с Рисом Джеймсом и Мэйсоном Маунтом. Для двух исполнителей готовятся контракты по схеме 6+1.
#Chelsea want Mason Mount and Reece James to sign new six-year deals with an option of a seventh year.— Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) August 16, 2022
[via @Matt_Law_DT]
Маунт и Джеймс - воспитанники "синих", которые в последние сезоны стабильно играют в основной команде. На счету первого 162 игры за главную команду, второй в сумме провел 125 поединков.
Отметим, что параллельно "Челси" ведет переговоры по покупке
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