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Барселона согласовала условия личного контракта с Бернарду

Англия
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Похоже, де Йонг тоже с кем-то что-то согласовал

Барселона согласовала условия личного контракта с Бернарду

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

"Барселона" согласовала условия личного контракта с полузащитником "Манчестер Сити" Бернарду Силвой, сообщает журналист Revelo Альберт Блая. "Блауграна" не хочет переплачивать.

"Сине-гранатовые" смотрят оптимистично на трансфер португальского хавбека. Хорошие отношения между клубами могут помочь сделке.

С другой стороны, вопрос с де Йонгом ещё не закрыт и если игрок не уйдет, клуб не будет подписывать Бернарду.

"Сити" запрашивает за игрока от 80 миллионов евро, но у "Барсы" ещё нет договоренности по сумме трансфера. Вероятно, сине-гранатовые попытаются сбить цену.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Френки де Йонг
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