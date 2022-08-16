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Барселона согласовала условия личного контракта с Бернарду
Похоже, де Йонг тоже с кем-то что-то согласовал
Фото: twitter.com/ManCity
"Барселона" согласовала условия личного контракта с полузащитником "Манчестер Сити" Бернарду Силвой, сообщает журналист Revelo Альберт Блая. "Блауграна" не хочет переплачивать.
MERCADO BERNARDO SILVA— Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) August 16, 2022
- Acuerdo con el jugador
- El Barça no pagará lo que se filtra desde Inglaterra
- Relación Barça-Manchester, clave para el acuerdo
- Si no se marchan jugadores, no llega@alexpintanel
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"Сине-гранатовые" смотрят оптимистично на трансфер португальского хавбека. Хорошие отношения между клубами могут помочь сделке.
С другой стороны, вопрос с де Йонгом ещё не закрыт и если игрок не уйдет, клуб не будет подписывать Бернарду.
"Сити" запрашивает за игрока от 80 миллионов евро, но у "Барсы" ещё нет договоренности по сумме трансфера. Вероятно, сине-гранатовые попытаются сбить цену.
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