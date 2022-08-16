Барселона согласовала условия личного контракта с Бернарду

"Барселона" согласовала условия личного контракта с полузащитником "Манчестер Сити" Бернарду Силвой, сообщает журналист Revelo Альберт Блая. "Блауграна" не хочет переплачивать.

MERCADO BERNARDO SILVA



- Acuerdo con el jugador

- El Barça no pagará lo que se filtra desde Inglaterra

- Relación Barça-Manchester, clave para el acuerdo

- Si no se marchan jugadores, no llega@alexpintanel



¡Entra en el directo!https://t.co/KxvnI9HjGxhttps://t.co/KxvnI9HjGx pic.twitter.com/5Krqf8Eh2r — Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) August 16, 2022

"Сине-гранатовые" смотрят оптимистично на трансфер португальского хавбека. Хорошие отношения между клубами могут помочь сделке.

С другой стороны, вопрос с де Йонгом ещё не закрыт и если игрок не уйдет, клуб не будет подписывать Бернарду.

"Сити" запрашивает за игрока от 80 миллионов евро, но у "Барсы" ещё нет договоренности по сумме трансфера. Вероятно, сине-гранатовые попытаются сбить цену.