  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Правда перейдет? Жена Руслана Малиновского подписалась на Антонио Конте в Инстаграм
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Правда перейдет? Жена Руслана Малиновского подписалась на Антонио Конте в Инстаграм

Англия
Обновлено
(1 голосов)

А может просто понравилась страница?

Правда перейдет? Жена Руслана Малиновского подписалась на Антонио Конте в Инстаграм

Фото: twitter.com/SpursOfficial/Автор - невідомий

Новина українською

Жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана подписалась на главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте в Инстаграм.

Правда перейдет? Жена Руслана Малиновского подписалась на Антонио Конте в Инстаграм - изображение 1

Как сообщалось ранее, в борьбе за полузащитника лидирует именно "Тоттенхэм". У сторон есть расхождение по форме трансфера – англичане хотят аренду с правом выкупа, а "Аталанта" настаивает на полноценном трансфере.

У Малиновского уже через год истекает контракт и он дал предварительное согласие на переход в "Тоттенхэм". "Аталанта" готова расстаться с украинцем, дабы не терять его бесплатно.

Также известно об интересе от новичка АПЛ "Ноттингем Форест".

В первом матче сезона за "Аталанту" Руслан отдал голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Антонио Конте Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон) Роксана Малиновская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде