Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Правда перейдет? Жена Руслана Малиновского подписалась на Антонио Конте в Инстаграм
А может просто понравилась страница?
Фото: twitter.com/SpursOfficial/Автор - невідомий
Жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана подписалась на главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте в Инстаграм.
Как сообщалось ранее, в борьбе за полузащитника лидирует именно "Тоттенхэм". У сторон есть расхождение по форме трансфера – англичане хотят аренду с правом выкупа, а "Аталанта" настаивает на полноценном трансфере.
У Малиновского уже через год истекает контракт и он дал предварительное согласие на переход в "Тоттенхэм". "Аталанта" готова расстаться с украинцем, дабы не терять его бесплатно.
Также известно об интересе от новичка АПЛ "Ноттингем Форест".
В первом матче сезона за "Аталанту" Руслан отдал голевую передачу.
Популярное сейчас
- Динамо и Днепр-1 в еврокубках, наши в АПЛ, испытание Барсы. Расписание футбола на 15-21 августа
- Россияне нанесли ракетный удар по Житомирской области
- Стал известен канал, который покажет дебютный матч Днепра-1 в еврокубках
- Дортмунд нашел замену Аллеру, Вернер вернулся в Лейпциг. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО