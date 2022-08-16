Правда перейдет? Жена Руслана Малиновского подписалась на Антонио Конте в Инстаграм

Жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана подписалась на главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте в Инстаграм.

Как сообщалось ранее, в борьбе за полузащитника лидирует именно "Тоттенхэм". У сторон есть расхождение по форме трансфера – англичане хотят аренду с правом выкупа, а "Аталанта" настаивает на полноценном трансфере.

У Малиновского уже через год истекает контракт и он дал предварительное согласие на переход в "Тоттенхэм". "Аталанта" готова расстаться с украинцем, дабы не терять его бесплатно.

Также известно об интересе от новичка АПЛ "Ноттингем Форест".

В первом матче сезона за "Аталанту" Руслан отдал голевую передачу.